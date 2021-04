Roma avanti in Europa. Corriere dello Sport: "Fonseca rischia ma ci pensa Dzeko"

Il Corriere dello Sport analizza l'1-1 della Roma che vale la semifinale di Europa League: "Fonseca rischia ma ci pensa Dzeko". Non è stata una bella partita. La Roma ha rischiato, con Fonseca che ha commesso l'errore di difendere il vantaggio dell'andata. Ma contava la qualificazione e i giallorossi l'hanno ottenuta grazie al gol di Edin Dzeko che non ha fallito nel suo unico tiro in porta della gara e ha trovato il 30esimo gol nelle coppe con i giallorossi, regalando alla Roma la semifinale di Europa League a 30 anni dall'ultima volta, c'era Ottavio Bianchi in panchina. Roma unica italiana protagonista in Europa.