Roma, domenica il Genoa. Il Messaggero: “Pellegrini sarà out. Rientra invece Zaniolo”

Lorenzo Pellegrini potrebbe saltare la partita col Genoa. Come riporta Il Messaggero, il ginocchio sinistro è dolorante e i dieci giorni di terapie e riposo non hanno ancora dato gli effetti sperati. Il dolore dopo Roma-Milan è aumentato e aver giocato due partite di campionato ha appesantita la situazione. Ci sarà invece Zaniolo, mentre sono in dubbio Smalling, Calafiori e Vina.