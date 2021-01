Roma, Dzeko rischia mesi da separato in casa: rottura con Fonseca difficilmente ricomponibile

Durante Roma-Spezia Edin Dzeko è rimasto in tribuna insieme ai compagni infortunati, sebbene le sue condizioni fisiche siano ottimali. L'attaccante bosniaco paga lo strappo con Paulo Fonseca dopo la sconfitta a tavolino in Coppa Italia con lo Spezia ed è stato messo ai margini, rischiando addirittura di finire la stagione da separato in casa, come scrive il Corriere dello Sport.

Le posizioni. La scelta dell'allenatore giallorosso è stata fatta anche per mandare un segnale alla squadra, che ieri ha dimostrato di seguirlo. La volontà di Dzeko sarebbe quella di restare malgrado una rottura difficilmente ricomponibile, ma oggi - si legge sul quotidiano - è considerato un problema dalla società. Se si trovasse una soluzione sarebbe a costo zero per l'eventuale acquirente.