Roma, Ferrero offre Damsgaard. Corriere dello Sport: "Dubbi sulle caratteristiche del danese"

Sfumato Xhaka, che ha accettato la proposta di rinnovo dell'Arsenal fino al 2025, la Roma è alla ricerca di un centrocampista. Piace Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Az Alkmaar, sul quale è però in vantaggio l'Atalanta che, dopo aver ceduto Romero al Tottenham per oltre 50 milioni, ha offerto 15 milioni più 3 di bonus per accaparrarsi il calciatore olandese.

Tra i giocatori nel mirino c'è Mikkel Damsgaard, talento danese messosi in mostra agli Europei: su di lui ci sono gli occhi delle big italiane ed europee e la richiesta di Ferrero è di 25 milioni di euro. Il patron blucerchiato è romano e romanista e non nasconde la volontà di preferire la Roma ad altre big: "Damsgaard è il centrocampista che serve, se mi chiamano ci mettiamo d'accordo. Lui è più forte di Xhaka", ha affermato. In realtà i due sono diversi e il danese è più offensivo mentre Mourinho è alla ricerca di un regista. Nelle ultime ore sono stati offerti anche Zakaria del Borussia Moenchengladbach e Delaney del Borussia Dortmund.