Roma, i Friedkin hanno deciso: il nuovo a.d. italiano, niente ritorno per De Rossi

Niente ritorno alla Roma per Daniele De Rossi! I Friedkin hanno deciso e secondo quanto riferito da Il Messaggero, in caso di esonero futuro di Ivan Juric che nel frattempo salvo sfracelli e disastri resterà in carica almeno fino al termine della stagione, non verrà richiamato DDR: "Non tornerà De Rossi, scaricato perché ritenuto non all’altezza", sottolinea il quotidiano.

I Friedkin lo hanno chiamato al posto di Mourinho perché hanno pensato che fosse la figura giusta per dare soddisfazione alla piazza. Un idolo, un totem, un trascinatore ma avevano dubbi, per via dell'inesperienza, sin dall'inizio. Il club è pronto inoltre a cambiare strategie. La priorità resta lo stadio ma sull'a.d., dopo l'esperienza Souloukou, sono pronti a scegliere una figura italiana e che conosca già il nostro calcio