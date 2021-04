Roma in semifinale di Europa League. Il Romanista: "Ho rischiato de morì prima"

"Core de 'sta città" titola Il Romanista con una foto gigante in prima pagina di Edin Dzeko che esulta rabbioso dopo il gol dell'1-1 contro l'Ajax che vale l'1-1 ma soprattutto la qualificazione in semifinale di Europa League. "Ho rischiato de morì prima" scrive il quotidiano nel commento. "Solo dopo la fine ci siamo sdraiati stremati e felici in mezzo al campo: giocatori, tecnico, i tifosi a casa. Siamo in semifinale di Europa League. Siamo la Roma".