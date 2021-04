Roma in semifinale di Europa League. La Gazzetta dello Sport: "L'Italia è ancora viva"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina celebra la Roma ed il passaggio del turno in semifinale di Europa League. L'Italia è ancora viva, i giallorossi, per l'ottava volta nella loro storia, sono arrivati ad una semifinale internazionale. Il gol di Dzeko, di un'importanza capitale, continua a mantenere Fonseca sulla panchina della Roma ed i Friedkin, prima terrorizzati e poi esultanti in tribuna, sperano ancora in quella vittoria che varrebbe circa 80 milioni di euro. I giallorossi ora sono tra le grandi d'Europa.