Roma, l'analisi de Il Messaggero: "Non è una difesa da Champions"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Non è una difesa da Champions". Smalling e Kumbulla avrebbero dovuto rinforzare il reparto in modo più evidente con 44,8 milioni totali spesi per portarli in giallorosso, ma alla 28^a giornata Fonseca ha la 10^a difesa della A con 42 gol subiti (9^a senza lo 0-3 a tavolino di Verona). Sottraendo quindi i 3 gol attribuiti dal pasticcio Diawara, si evince che, come lo scorso anno (1 in più), sono 39 i gol subiti con 1,39 di media a partita. Il dato che preoccupa è il mancato miglioramento in un anno di lavoro e soprattutto il peggioramento delle statistiche nei big match, mentre nelle altre gare i numeri sono lusinghieri.