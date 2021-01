Roma, l'analisi de La Gazzetta dello Sport: "La squadra non è adulta, ha fallito l'aggancio"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "La squadra non è adulta, ha fallito l'aggancio". Soltanto Conte ha rimesso in partita i giallorossi, ma l'inizio di ripresa è stato allarmante come spesso accade contro le grandi. Aggancio fallito, la squadra non è adulta e lo dimostra il fatto che anche lo scorso anno su 8 incroci con le pretendenti alla Champions League ne abbia vinto solo uno con la Juventus già campione d'Italia. In questa stagione è ancora a secco, manca personalità.