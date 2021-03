Roma, mini turnover contro la Fiorentina. Il Messaggero: "Torna Kumbulla, riposa Villar"

"Torna Kumbulla, riposa Villar". Questo il titolo che Il Messaggero dedica alla Roma in edicola questa mattina. L'albanese sarà titolare dopo un fastidioso problema al quadricipite destro, mentre in avanti El Shaarawy spera in una maglia dal primo minuto dopo esser stato provato al posto di Pellegrini, scivolato in mediana con Veretout. Poi, però, Fonseca ha schierato Diawara riportando il centrocampista vicino a Mkhitaryan davanti. Il ballottaggio è tra Diawara e il Faraone con Karsdorp e Villar che dovrebbero essere risparmiati. Bruno Peres si candida.