Roma, Pellegrini capitano. Corriere dello Sport: "Ma vorrebbe che Dzeko venisse riabilitato"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio a Pellegrini, capitano della Roma, con il titolo seguente: "Vorrebbe che Dzeko venisse riabilitato". Da professionista ha accettato la sanzione inflitta al bosniaco, ma da amico dell'attaccante, per eccesso di rispetto verso un compagno in difficoltà, rinuncerebbe da subito all'investitura che sognava essere diversa, un'eredita naturale. Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Mirante e Mancini hanno chiesto a Fonseca di ripristinare la normalità con Dzeko capitano in un confronto costruttivo che mirava a riportare serenità dentro lo spogliatoio. Il tecnico e Tiago Pinto, estremamente delusi dal centravanti giallorosso hanno preso tempo, ma il ds ha parlato di provvedimento temporaneo e adesso starà al bosniaco meritare i gradi. Se giocherà come nell'ultima mezz'ora contro la Juventus sarà difficile solo pensarlo.