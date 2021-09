Roma-Udinese, la moviola del CorSport: "Fuori luogo l’espulsione di Pellegrini"

vedi letture

"Fuori luogo l’espulsione di Pellegrini" scrive il Corriere dello Sport analizzando gli episodi da moviola di Roma-Udinese. Vittoria per i giallorossi per 1-0 ma espulsione, per doppio giallo, per capitan Pellegrini, costretto a saltare il derby. Un rosso definito "Ingiustificato" da parte del quotidiano romano che analizza così l'episodio: "La decisione, presa al 44’ del secondo tempo, non ha inciso sul risultato di Roma-Udinese, ma avrà un peso nel derby. Se il primo cartellino giallo è corretto (Pellegrini interrompe fallosamente una ripartenza di Pussetto), il secondo è un errore dell’arbitro di Rimini. Pellegrini va a saltare e con il braccio alto per coordinarsi tocca il collo di Samardzic. Poteva starci il fallo, ma nulla di più". Per il resto, positivo l'arbitraggio di Rapuano: "Giusto non assegnare il rigore richiesto al 40’ del secondo tempo da Deulofeu per fallo di mano. Corretto anche lasciar correre sul tocco di mano al 7’ del primo tempo di Nuytink. In questo caso il braccio era attaccato al corpo".