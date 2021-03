Roma, Veretout ko e Spinazzola in dubbio. Il Messaggero: "Due ipotesi per sostituirli"

Alcuni problemi e dubbi per Fonseca in vista della gara col Genoa. Come scrive Il Messaggero l'allenatore portoghese dovrà scegliere il sostituto da affiancare al rientrante Villar. Pellegrini è il favorito, l'alternativa riguarda l'impiego del doppio regista con la conferma di Diawara. A sinistra è da valutare Spinazzola che ieri, dopo aver svolto allenamento differenziato ha effettuato dei controlli medici per un fastidio alla caviglia. Anche lui è in dubbio.