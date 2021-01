"Rovella, ci siamo. Tuttosport: "La Juventus costruisce il futuro"

vedi letture

"La Juventus costruisce il futuro" scrive Tuttosport parlando del colpo Rovella dal Genoa. L'acquisto del giovane centrocampista e l'addio di Khedira sono trattative ormai definite, si attendono gli annunci. Due operazioni che non incideranno a breve sulla rosa di Pirlo ma lo faranno in futuro (il tedesco era di fatto fuori dal progetto, il 2001 resterà in prestito al Genoa). Due operazioni però che confermano la linea tracciata dalla Juve che è quella di ringiovanire: via un 33enne, dentro un 19enne, differenza di 14 anni e 8 mesi. Il processo di ringiovanimento intrapreso dalla Juve presenta ovviamente dei rischi che la squadra di Pirlo ha pagato in questa prima parte di stagione con i suoi alti e bassi. Un costo che, se la squadra non maturerà in fretta, potrebbe essere molto salato e amaro, da pagare con la striscia interrotta di 9 Scudetti consecutivi.