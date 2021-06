Sacchi a La Gazzetta dello Sport: "Sarri dà un gioco e migliora i calciatori"

vedi letture

"Sarri dà un gioco e migliora i calciatori". Queste le parole di Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport che le ha riportate nell'edizione odierna. L'ex tecnico del Milan non ha dubbi sull'approdo alla Lazio dell'ex Napoli. Chelsea e Juventus: "Non ha bisogno di consigli, sa quello che deve fare. Sa dare uno stile alle squadre e non è da tutti. Fa migliorare i calciatori attraverso il gioco, li fa giocar bene e trasmette, con le sue squadre, emozioni positive. Lo striscione dei tifosi del Napoli al suo addio è indimenticabile perché lo ringraziava proprio per ciò che era stato in grado di trasmettere pur non vincendo. L'ambiente Lazio è più tranquillo di quello della Roma, non avrà problemi... Sarri conquista la gente attraverso la bellezza".