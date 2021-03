Sanabria a La Gazzetta dello Sport: "La Juventus è forte ma il Torino è pronto"

"La Juventus è forte ma il Torino è pronto", parole di Sanabria a La Gazzetta dello Sport. L'attaccante del Torino ha così parlato del suo arrivo in granata: "L'impatto è stato molto buono, devo ringraziare i compagni per come mi hanno accolto nel gruppo: sono davvero dei bravi ragazzi". Poi una battuta sul prossimo avversario, la Juventus: "E' una grande squadra. Non sarebbe giusto mettere in evidenza le caratteristiche di un solo giocatore. Loro sono forti, ma noi siamo pronti: dobbiamo fare una grande partita per provare a portare a casa un risultato positivo, che ci serve tanto. Questa lunga vigilia ci sta facendo bene perché ci ha dato la possibilità di lavorare molto e preparare al massimo il derby".