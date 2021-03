Sassuolo-Verona, la moviola del Corriere dello Sport: contatto dubbio Chiriches-Dawidowicz

Spazio alla moviola di Sassuolo-Verona sulle colonne del Corriere dello Sport. Impercettibile il tocco di Ferrari su Lasagna lanciato in campo aperto nella ripresa, l'arbitro fa bene a lasciar proseguire. Regolare la posizione di Lazovic quando riceve da Bessa il pallone che diventa il cross per Dimarco per il 2-2. Proteste dopo la rete decisiva di Troaré, con Dawidowicz che lamenta una trattenuta (nella mischia, da calcio d'angolo) di Chiriches in area piccola.