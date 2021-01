Scambio Dzeko-Sanchez. Il Corriere della Sera: "L'ordine di Suning: si fa solo a costo zero"

"L'ordine di Suning: si fa solo a costo zero". Questo il titolo che il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica allo scambio Sanchez-Dzeko. Il proprietario dell'Inter non immette liquidità ed è in corso la due diligence di Bc Partners per l'acquisto del club, i conti non possono essere alterati. I tempi sono stretti, lunedì il mercato chiude, ma una via d'uscita si può trovare. I nerazzurri per non aumentare il tetto salariale potrebbero inserire il prestito di Pinamonti, così la Roma avrebbe un sostituto di Borja Mayoral.