Sconcerti sul CorSera: "I grandi club scelgono tecnici sicuri per evitare ogni rischio"

"I grandi club scelgono tecnici sicuri per evitare ogni rischio". Questo ciò che scrivo Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Interessante analisi del direttore sul valzer di panchine nelle squadre blasonate che, secondo lui, hanno scelto solo grandi nomi: Ancelotti al Real, Allegri alla Juventus, Sarri alla Lazio (ormai vicino), Spalletti a Napoli, Mourinho alla Roma... Non ci sono più soldi, non c'è più fantasia e la pandemia ha portato il calcio in un territorio sconosciuto dove c'è poca voglia di sperimentare. Gli allenatori esperti sanno allenare l'intelligenza di un calciatore in modo molto approfondito e per questo c'è bisogno di loro: l'Inter ha fatto la scelta più conservativa, la Juventus ha messo in mano l'intero settore tecnico ad Allegri che o vince o perde due volte. Sarà molto bello anche capire come comprare chi con scambi e costi zero che aumenteranno. Ma se ti danno 70 milioni cash allora, qualunque calciatore, non solo Hakimi, va venduto.