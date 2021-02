Scontro Conte-Agnelli. Corriere dello Sport: "Juve-Inter, ricostruzioni diametralmente opposte"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica spazio allo scontro tra Agnelli e Conte con il titolo seguente: "Juve-Inter, ricostruzioni diametralmente opposte". Per quanto riguarda ciò che filtra dalla Continassa nel primo tempo ci sono stati solo normali episodi di campo, degenerati pochi istanti prima di rientrare negli spogliatoi con il dito medio del tecnico di Lecce. Tutto ciò accompagnato da un invito (Suc....) non molto oxfordiano che ha avuto un bis dopo il fischio finale che ha scatenato la reazione di Agnelli: "Vaff...... Parla ora... Cogl....". Viene rimarcato infine come Conte abbia fatto la morale nell'intervista a caldo quando è stato lui a rendersi protagonista di un gesto maleducato. A Torino non è piaciuto neanche l'atteggiamento di Oriali. Da Milano invece fanno sapere che Conte sia stato esasperato da continue provocazioni, non solo da Bonucci che ha pronunciato parole non troppo carine: "Cogl.... Pensa ad allenare", "Basta, pagliaccio". Oriali sarebbe stato minacciato di essere picchiato mentre difendeva i giocatori. Inoltre si sostiene che Agnelli fosse in campo, con la mano davanti alla bocca, per non far leggere il labiale di frasi non amichevoli rivolte a Conte che, insieme all'Inter ieri era ancora indignato. Agnelli è presidente dell'Eca e, il fatto che le offese siano arrivate da lui, è apparso sgradevole.