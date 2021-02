Scontro Juve-Inter, il QS: "A Conte non passa la rabbia. La procura apre l'inchiesta con Chiffi"

"A Conte non passa la rabbia. La procura apre l'inchiesta con Chiffi" scrive il QS oggi in edicola. Ad Antonio Conte non è ancora passata la rabbia, anche a distanza di qualche ora da Juve-Inter. Il tecnico non ha voglia di parlare e dopo aver tagliato corto nel post-gara, ha rifiutato il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia. Il Giudice Sportivo non ha preso decisioni, non ha sanzionato nessuno ma ora indaga la Procura Federale che ha convocato il quarto uomo Chiffi, tirato in ballo dallo stesso Conte dopo la gara: "Lui sa cosa è avvenuto". Nel video che ritrae il tecnico interista mostrare il dito medio mentre rientra negli spogliatoi a fine primo tempo, si vede proprio Chiffi a pochi passi da Conte mentre quest'ultimo si infila nel tunnel.