Scudetto della liberazione. Corriere della Sera: "Conte ha cambiato la mentalità della squadra"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina analizza la situazione in casa Inter il giorno dopo il titolo numero 19. E' lo scudetto della liberazione, 11 anni dopo l'ultimo con Zhang che festeggia insieme ai dirigenti sul tetto della sede assediata dai tifosi. Conte è l'uomo del trionfo: "E' tra i successi più importanti della mia carriera". Il popolo è ora libero da un incubo, il club ha ritrovato credibilità in Italia e in Europa. Conte è stata la password per sbloccare i nerazzurri in un'annata segnata dai sette mancati stipendi, dai mercati a zero, dalla lunga assenza del presidente e dalle continue voci sulle trattative della società. E adesso anche Conte vuol festeggiare: "Il futuro? Ora è giusto goderci lo scudetto".