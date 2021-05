Serie B, inizia la volata per la Serie A. Le aperture dei quotidiani sportivi

Fra questo pomeriggio e lunedì la Serie B vivrà le ultime curve della sua stagione regolare con una volta per la promozione che vede tre squadre in appena due punti a giocarsi il secondo posto a disposizione, con l'Empoli capolista e già promossa che farà da arbitro. A partire in una posizione di vantaggio è la Salernitana che può contare su due punti di vantaggio sulla coppia Monza-Lecce che però non vuole mollare. Queste le aperture dei tre quotidiani quotidiani sportivi principali.

Gazzetta dello Sport: “Volatona a tre. La Salernitana freme, ma Monza e Lecce a -2 sperano nell'Empoli”. La sfida di Castori battere Covid e capolista. Oggi è promosso in A se le rivali non vincono”.

Tuttosport: “Salernitana, matchball. Campani promossi se battono l?Empoli mentre Monza e Lecce non vincono”; “Il Brescia chiede il pass al Pisa, salvo e decimato”; “Forza Monza, crediamoci” questo il grido di Brocchi: “Contro il Cosenza non dovremo sentirci più forti, se no iniziano i guai”.

Corriere dello Sport: “Salernitana, la febbre in un silenzio assordante. Contro l'Empoli già promosso in A, primo match point per i campani”; “Corini-Baroni, dentro o fuori. Al Via del Mare un avvincente incrocio fra promozione e play off”; “Cosenza, scoglio Balotelli. Al San Vito bisognerà battere il Monza lanciato verso la A per sperare”