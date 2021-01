Sette gare senza gol per Belotti. La Stampa: "Nicola vuole limitarne il raggio d'azione"

La Stampa scrive che il Gallo è stanco, o meglio, si è preso una pausa: niente gol dalla notte romana del 17 dicembre e niente reti per sette partite dove il capitano del Torino si è dedicato all'arte degli assist come a Parma e Benevento. La stanchezza di Belotti nasce dentro la generosità, delizia, ma anche piccola croce. Quest'ultima è quella che gli avrebbero evitato, a turno, Mazzarri, Longo e Giampaolo e che, ora, gli vorrebbe evitare Nicola: l'attaccante non si discute ma gli si possono ridurre le corse a tutto campo che ne fiaccano il fisico e lo tengono lontano dall'area. Adesso sotto con Nicola e una nuova avventura che per avere successo non può che passare dalle magie del Gallo. Venerdì sera con la Fiorentina sarà passata una settimana dall'ultima trasferta, il tempo per aver ricaricato le pile.