Show azzurro e dominio totale. Gazzetta dello Sport: "Tre gol ai turchi, è subito festa"

"Tre gol ai turchi, è subito festa", titola La Gazzetta dello Sport. Eccola la notte magica che aspettavamo da una vita: 3-0 alla Turchia, un ingresso sontuoso nell’Europeo. Ma i numeri spiegano poco, è stato esaltante il modo in cui abbiamo preso in mano e poi stritolato una partita tatticamente ed emozionalmente complicata. Un primo tempo frenato da tanta tensione e da un macro errore arbitrale che ci ha negato un rigore solare. Nonostante lo 0-0 disonesto, gli azzurri sono stati bravissimi a mantenere il controllo dei nervi e a dilagare nella ripresa, con gambe più sciolte. Esemplare la trasformazione di Berardi, farraginoso in certe scelte nel primo atto e mattatore nel secondo: protagonista nei tre gol. Il migliore in campo. Bravi tutti. Dopo il vantaggio, non ci siamo ritirati a speculare. Il raddoppio lo abbiamo segnato non ripartendo, ma con due esterni già alti, Berardi e Spinazzola. Il terzo lo abbiamo fatto pressando ancora il portiere. È stato questo l’aspetto più bello: la ricerca continua del gol e della bellezza.