SPAL, è arrivata l'ora della verità: tra (non) cambi di proprietà e allenatore. Le aperture

vedi letture

Il D-Day in casa SPAL è arrivato, quest'oggi patron Simone Colombarini e il presidente Walter Mattioli parleranno in conferenza stampa: sarà probabilmente annunciato il no a Joe Tacopina, che voleva rilevare il club, e Cristian Bucchi in panchina.

"La SPAL riparte. Caccia al tecnico e Tacopina...", così La Gazzetta dello Sport, che aggiunge poi: "Per la prima volta dopo la conclusione del campionato, oggi i vertici della Spal torneranno a parlare. Sono attese indicazioni sugli sviluppi della trattativa per la cessione della società a Joe Tacopina, operazione che difficilmente andrà in porto in tempi brevi. Prevedibile il rinnovo del d.s. Zamuner, che attende i piani per poter impostare la stagione, in primis scegliendo il tecnico: in corsa oltre a Bucchi e Pavanel, c’è anche Clotet e, se non dovesse restare a Cittadella, pure Venturato".

Tuttosport invece: "SPAL, oggi la verità. Niente cessione a Tacopina e panchina a Bucchi". "La SPAL, oggi alle 12, con una conferenza stampa della proprietà, farà chiarezza sul futuro societario. Da una parte c’è l’imprenditore Joe Tacopina che dice di poter rilevare entro due settimane il club di Ferrara, sul quale investirebbe decine di milioni per portarlo in A e in Europa. Ma l’altra campana è quella societaria, della famiglia Colombarini , che oggi potrebbe formalizzare il rifiuto alla proposta di Tacopina, con l’annuncio del nuovo allenatore, molto probabilmente sarà Cristian Bucchi , fermo dall’autunno 2019 quando venne esonerato dall’Empoli", la chiosa.