Stasera Juve-Porto. La Stampa: "La notte della verità. In palio forse anche il futuro di Pirlo"

"La notte della verità. In palio forse anche il futuro di Pirlo", titola La Stampa oggi in edicola. E' giunta la notte della verità per la Juventus: dentro o fuori dalla Champions. C'è da ribaltare l'uno-due dell'andata, ma in questa Champions nulla è scontato, con il Porto che finora ha perso una sola volta, in casa del City. C'è però fiducia in casa bianconera, quando in palio ci sono i quarti di finale ed il continuo del cammino verso la coppa più ambita, sia a livello di prestigio che a livello economico. Pirlo registra rientri importanti, con i soli Dybala e Bentancur ai box: Chiellini si è allenato in gruppo, così come Bonucci ed Arthur, mentre De Ligt con la squadra ha svolto solo il riscaldamento.