Tardelli su La Stampa: "Caro Locatelli, quella esultanza mi ha reso fiero"

Marco Tardelli su La Stampa ha scritto a Manuel Locatelli: "Caro Locatelli, quella esultanza mi ha reso fiero". L'esultanza del Loca contro la Svizzera a molti ha ricordato quell'urlo di Marco Tardelli. "Ci ha fatto emozionare" scrive l'ex giocatore, che esalta il centrocampista del Sassuolo, un giocatore "silenzioso, uomo delle giocate semplici ma importanti, punto di riferimento nei momenti di difficoltà per i suoi compagni. Rimarrà nella storia del calcio, e non solo per la partita giocata da vero mattatore, ma soprattutto per quel primo gol costruito con genialità e fortemente voluto". La chiosa è sull'esultanza del giocatore neroverde: "Devi andarne fiero, come lo sono stato io quando il mio smartphone ha cominciato a lampeggiare per gli infiniti messaggi che mi dicevano 'caspita ti somiglia e anche tanto!' Ogni giocatore è solo sé stesso ma di certo quella tua esultanza, quella tua gioia incontenibile mi hanno riportato a uno dei momenti più belli della mia carriera calcistica e per questo ti ringrazio di cuore. Vai avanti così ragazzo mio. Credici, credici sempre".