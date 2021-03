Titolo garantito con almeno 8 successi di fila. Gazzetta dello Sport: "Conte ci riprova"

Antonio Conte oggi con il Torino può conquistare l'ottava vittoria consecutiva in campionato. E quando riesce in questa impresa, scrive La Gazzetta dello Sport, lo Scudetto è assicurato. Con la sua prima Juventus arrivò giusto a otto successi: fu scudetto. Con la seconda si è spinto fino a nove, con la terza addirittura a 12: in entrambi i casi è stato scudetto. Ulteriore conferma? Il titolo con il Chelsea in Premier League: 13 vittorie messe in fila tra il primo ottobre e il 31 dicembre, il suo record. Anche con i Blues non aveva coppe europee, un vantaggio che oggi conserva almeno sul Milan, la diretta inseguitrice.