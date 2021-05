Tonelli a Il Secolo XIX: "Sarri mi chiamava demente ma mi manca. Spiace non sia andato alla Roma"

Lorenzo Tonelli ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX commentando l'arrivo alla Roma di Mourinho, il quale ha "soffiato il posto all'ex mentore del difensore della Samp, Sarri: "Mi dispiace per Sarri, dentro di me ho pensato che la Roma potesse essere la piazza giusta per lui. Non come a Torino dove era più difficile entrare nelle testa dei giocatori. Vedremo Mou". Poi, soffermandosi sul suo carattere euforico ai tempi dell'Empoli, Tonelli dichiara: "Ora sono molto meno matto (ride, ndr), in quanto papà. Ho moglie e ho passato i trenta, ad Empoli con Sarri vivevamo l'esaltazione del momento e il magazziniere Riccardo Nacci era la mia fonte di ispirazione, sempre vittima dei miei scherzi. Sarri mi guardava sconsolato e diceva ogni volta: "Lore, sei un demente!". Ora sarò meno demente ma mi manca".