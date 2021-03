Toni a Il Messaggero: "Prandelli, scelta coraggiosa fatta da un grande uomo"

vedi letture

"Il suo è stato un gesto di grande coraggio. Se Prandelli ha deciso così significa che aveva capito che non ne aveva più per arrivare in fondo alla stagione". Intervistato da Il Messaggero, Luca Toni si è unito al coro di coloro che hanno applaudito la decisione di dimettersi comunicata ieri alla Fiorentina da Cesare Prandelli: "Ha capito che non ne poteva più, lo stress è una brutta bestia, e ha messo davanti l'interesse della squadra e della Fiorentina per non rischiare contraccolpi sul campo. Non ha voluto trascinare la situazione a lungo". L'ex centravanti ha poi proseguito: "Con le dimissioni Cesare scrive la parola fine sulla sua carriera da allenatore, un grandissimo".

Toni non crede però che sia stato il troppo amore per Firenze a favorire la scelta del tecnico di Orzinuovi: "Credo che le questioni calcistiche c'entrino poco, ha staccato la spina per una somma di cose. Nel calcio si possono fare tante altre scelte, non c'è nulla di male. Magari tornerà quando avrà meno pressioni". L'ex campione del mondo ha infine concluso con un messaggio rivolto direttamente a Prandelli: "Gli sono vicino sul piano umano e siccome gli voglio bene gli dico, forza Cesare, ora recupera le energie e riparti con la tua nuova vita".