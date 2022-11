Torino, addio a Lukic a gennaio? Tuttosport: "Lazio e Roma in prima fila in Italia"

Salvo sorprese, il 2022 di Lukic è già finito: il serbo salterà la sfida contro la Sampdoria per un sovraccarico al polpaccio sinistro, e con ogni probabilità darà forfait anche per la trasferta di Roma. Non è peraltro da escludere, suggerisce l'edizione odierna di Tuttosport, una sua cessione a gennaio, ipotesi che il Toro è costretto a prendere in considerazione per la scadenza tutt'altro che remota (2024) del suo contratto e per i rapporti ormai sfibrati con il giocatore. A far lievitare (o crollare) il prezzo potrebbero essere le sue prestazioni al Mondiale. In prima fila in Italia ci sono Lazio e Roma, ma non mancano le manifestazioni d'interesse dall'estero.