Torino incompleto secondo Tuttosport: "Niente Praet né la punta e il mediano"

Si chiude il mercato ed è tempo di bilanci. Quello di Ivan Juric, in merito a come s'è mosso il suo Torino, sarà negativo, stando a quanto riferito da Tuttosport: "Niente Praet né la punta e il mediano. Scommessa Karamoh. Izzo a Monza". Il quotidiano piemontese scrive che non sono state compensate le perdite di Belotti, Pobega e Mandragora. E che l'allenatore croato proverà a fare bene anche con un Toro incompleto.