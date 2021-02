Tre gol in sei mesi, la Juventus aspetta Dybala. Tuttosport: "Deve essere la svolta"

Situazione Dybala in casa Juventus. Sente dolore all'inserzione del legamento collaterale mediale sul femore. Quel legamento che si era infortunato ed è clinicamente guarito. Un infortunio che nonostante sia clinicamente guarito, col carico di allenamento può causare e far venire fuori delle infiammazioni. Niente di grave, ma i tempi di recupero si sono allungati. Questi dolorini continuano a disturbare la Joya. Pirlo mercoledì non lo ha voluto rischiare anche alla luce del dolore che l'argentino continua a denunciare. Col Crotone? In teoria ce la può fare, ma in pratica decide il suo dolorino. Pirlo ci spera, significherebbe avere un'arma diversa per la sua fase offensiva. A scriverlo è Tuttosport