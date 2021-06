Turchia, il CT Güneş al Corriere dello Sport: "Italia in top five, è fra le favorite"

vedi letture

"Italia in top five, è fra le favorite". Queste le parole del ct della Turchia, Şenol Güneş, al Corriere dello Sport nell'edizione odierna. L'ex portiere prosegue: "Spero sia una bellissima partita di apertura. Gli Azzurri giocano in casa, sono maestri di calcio, tra i migliori al mondo. Con Mancini sono orientati verso gli obiettivi. Noi invece vogliamo giocare con il nostro stile perché se dovessimo iniziare bene poi avremmo migliori chance: scenderemo in campo senza calcoli, con tre possibili esiti. Per me l'Italia è insieme a Inghilterra, Francia, Spagna e Germania. Ci metto anche l'Olanda... Noi vogliamo entrare nell'élite, ma va fatto attraverso il gioco".