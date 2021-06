Tutti leader nella squadra senza stelle. Il Secolo XIX: "Il gruppo azzurro sopra ogni cosa"

Sin dal giorno del suo insediamento, Roberto Mancini ha lavorato per dare un'impronta alla Nazionale che fosse sempre la stessa, a prescindere dagli interpreti. E sta raccogliendo i dividendi in questo Europeo: oltre ad essere la squadra che ha schierato più uomini - fa notare Il Secolo XIX -, l'Italia ha il record di giocatori con almeno 45 minuti in campo (22 in totale), e sommato il tempo di chi è partito dalla panchina (712 minuti) non abbiamo nessuno che ci sta davanti. La partita non la si vince più in undici: Locatelli e Pessina sono entrati in campo come se ci fossero stati dal primo minuto, e Chiesa ha squarciato la partita dopo la prova non del tutto convincente di Berardi.