Udinese-Verona, la moviola del Corriere dello Sport: "Llorente graziato per due volte"

Tempo di moviola sul Corriere dello Sport, che titola: "Llorente graziato per due volte". Era all'esordio assoluto in Serie A Alberto Santoro, trentunenne e con appena sette gare di B alle spalle. L'arbitro è ancora grezzo, non è stata una gara difficile. Ma 5 gialli in quindici minuti del primo tempo durante il quale ha fischiato solo 11 falli fanno parte dell'esperienza che deve ancora venire. Grazia, di conseguenza, Llorente due volte: avrebbe meritato il secondo giallo. E' però l'unico errore della sua gara.