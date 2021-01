Un nuovo innesto pronto per Giampaolo, Tuttosport: "Kouamé dice sì al Toro"

Il Toro ha incassato il sì di Kouamé, che con il club granata condivide un desiderio di riscatto. La prospettiva di giocare al fianco di Belotti lo stimola: "In un gruppo - scrive Tuttosport - allenato da quel Giampaolo che gli garantirebbe più spazio, rispetto a quello che gli sta concedendo Prandelli, tecnico che alla Fiorentina ha sostituito Iachini, e che non ritiene l'ex rossoblù cardine dell'attacco viola". Kouamé non vuole affatto scappare da Firenze, in Toscana si trova bene, ma ha voglia di Toro, e Commisso non chiude alla sua partenza. Tutto il contrario: "L'esito dell'ultimo incontro tra l'agente di Kouamé e il club toscano è stato positivo, nell'ottica del buon esito della trattativa: si può chiudere per un prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni".