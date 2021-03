Una Joya per Pirlo. Tuttosport: "Dybala pronto per il derby con il Torino"

vedi letture

Nel momento più difficile della sua stagione - riporta Tuttosport - Andrea Pirlo recupera Paulo Dybala, che ieri si è allenato in gruppo fino alla fine senza che il dolore all'inserzione del tendine creasse problemi. Gli ultimi ostacoli erano i cambi di direzione in corsa e i calci al pallone, ieri a quanto pare finalmente superati. Contro il Torino l'attaccante potrebbe non partire titolare ma fare da jolly a gara in corso. Buone notizie anche per Aaron Ramsey, in gruppo per tutta il pomeriggio di ieri e quindi altrettanto in lista per i convocabili per il derby.