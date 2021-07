Vado, paro e torno. Corriere dello Sport: "Gigio il freddo è la stella azzurra"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina esalta Donnarumma. L'ex Milan è l'essenza del professionismo ed ha mandato un Paese intero in analisi senza sudare. Per fargli gol Kane ha dovuto calciare un rigore a fil di palo, Maguire all'incrocio, mentre gli altri hanno miseramente fallito. Durante l'Europeo è stato criticato dai tifosi del Milan, ha firmato per il PSG e dopo ha fatto la differenza con Belgio, Spagna e Inghilterra. E le sue parole dopo il trionfo sono un programma: "Noi siamo quelli che stanno sempre attenti su ogni pallone".