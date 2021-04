Venti giorni dopo l'Inter torna in campo, Corriere dello Sport: "Zitti e pedalare"

Venti giorni dopo sarà la stessa Inter? Se lo chiede l'edizione odierna del Corriere dello Sport: l'ultima apparizione in campionato dei nerazzurri risale infatti allo scorso quattordici marzo, quando liquidarono il Torino portando a otto le vittorie consecutive e consolidando il primato in Serie A. Poi lo stop per il mini-focolaio di Covid e la sosta per le nazionali. Questa sera l'Inter romperà finalmente gli indugi e scenderà in campo al Dall'Ara, contro il Bologna. Il diktat è chiaro: concentrarsi su sé stessi e non pensare che lo Scudetto sia un obiettivo già raggiunto. In questo Conte è perentorio: "Noi dobbiamo fare i fatti: stare zitti e pedalare", ha detto ieri in conferenza.