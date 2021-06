Verratti è guarito, ultimi passi prima del rientro. Gazzetta dello Sport: "Svizzera o Galles?"

vedi letture

Il countdown per il rientro è già partito: Marco Veratti è "clinicamente guarito", scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che spiega come il recupero fosse tutt'altro che scontato dopo la distorsione al legamento collaterale rimediata a inizio maggio. È ancora presto per dire se il ritorno in campo possa concretizzarsi già contro la Svizzera o se slitterà al match successivo, ma Mancini ha a disposizione un'alternativa di valore come Locatelli e non forzerà i tempi. Non preoccupano le condizioni di Florenzi e Berardi, usciti un po' malconci dal match con la Turchia: come ha precisato il prof. Ferretti, quello dell'esterno romano "è un infortunio muscolare, ma da domani (oggi, ndr) tornerà ad allenarsi, non so se da solo o con il gruppo". Ancor meno paura per il neroverde, la cui contusione sarà presto assorbita.