Verso Juve-Napoli, Il Corriere del Mezzogiorno: "C'è apprensione per i tamponi"

Mancano 36 ore alla sfida di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, ma in casa Napoli l'apprensione per il centravanti è tanta: Petagna è stato sottoposto a terapie per scongiurare di doverlo lasciare fuori, mentre Mertens non è pronto per giocare i novanta minuti. In più, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, c'è attesa per l'esito dei tamponi dopo la positività di Fabian Ruiz: stamane nuovi test per tutti, prima della partenza per Reggio Emilia.