Vietato lo stadio arcobaleno. Corriere della Sera: "Ceferin da una polemica all'altra"

Il primo Europeo itinerante è il più politicizzato di sempre, osserva oggi il Corriere della Sera. L'ultima polemica riguarda l'Allianz Arena: Dieter Reiter, sindaco di Monaco, aveva proposto di illuminarla stasera - in occasione del match tra Germania e Ungheria - con la bandiera arcobaleno, come forma di protesta contro una legge varata dal governo Orban che equipara l'omosessualità alla pornografia e alla pedofilia. L'UEFA ha però respinto una richiesta, proponendo date differenti. Un secco no che è stato bollato come "vergognoso" dal primo cittadino di Monaco, appoggiato da diversi club di Bundesliga, che hanno già manifestato la propria volontà di colorare di arcobaleno i propri stadi. Juve e Barcellona, "nemiche" dalla UEFA, l'hanno già fatto. Il presidente Ceferin ha però voluto tenere il punto: "Era la richiesta di un politico, un segnale per contestare un atto di un altro Paese. Il calcio non può essere usato per scopi politici".