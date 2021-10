Vlahovic rimane a galla e prende tempo. Gazzetta: “Con la società ha scelto di ignorarsi”

Secondo La Gazzetta dello Sport, contro il Cagliari Dusan Vlahovic poteva affondare e invece è rimasto a galla. Non ha riconquistato l’affetto di Firenze (impresa impossibile) ma almeno ha guadagnato tempo. Quello di cui ha bisogno per gestire il durissimo scontro con la società: i due “contendenti” hanno scelto per il momento di "ignorarsi". L’attaccante serbo ha chiesto e ottenuto il sostegno della squadra e del tecnico Italiano mentre la società continua a non spendere parole nei confronti dell’ex pupillo. Neppure per cercare di proteggere Dusan dall’ira di buona parte della tifoseria.