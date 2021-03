Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Chiesa tradito dalla Juve, riecco l'incubo bianconero"

Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza così l'amara eliminazione dalla Champions della Juve: "Chiesa tradito dalla Juve, riecco l'incubo bianconero". Riecco la sensazione del fallimento per i bianconeri, traditi da Ronaldo e illusi da un super Chiesa e da un Arthur che "mi ha ricordato il miglior Deschamps". Anche Chiesa è stato tradito: "All'andata tenne in vita la Juve. Al ritorno gliel'ha restituita - la vita - poiché la Champions per la Juve è vita, quando molto sembrava perduto. Impressionante e per certi versi sorprendente la crescita del figlio di Enrico, criticato a Firenze perché dicevano che non avesse un buon rapporto con il gol: "Oggi Chiesa non è più essenziale e pratico. di un tempo è semplicemente forte come soltanto lui credeva di essere".