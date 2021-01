Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Conte deve vincere, non piacere"

vedi letture

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dice la sua in merito all'Inter: "Conte deve vincere, non piacere". I nerazzurri - si legge - continuano a giocare come sanno: con intensità, tensione e qualche distrazione. La manovra di qualità è altra cosa, ma Conte deve vincere, non piacere e se non è primo è solo perché il Milan ha trionfato anche a Benevento. A volte - scrive - vorrei però veder vincere Pioli non perché glielo chiede la mamma, bensì per tutti i valori che incarna un uomo che gli eccessi del calcio li ha subiti e non incoraggiati. Senza polemica. Sarà piacevole ritrovarlo leader mercoledì sera, opposto a CR7.