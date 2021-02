100 gol con la maglia della Juventus. Adesso Cristiano Ronaldo sfida Sivori allo sprint

Ormai restano ben pochi record da conquistare. Tanto che la corsa di Cristiano Ronaldo sembra essere sempre di più solo nei confronti di sé stesso. Ogni gol che segna è per esempio un gol che lo consolida sul trono dei giocatori più prolifici di sempre: il sorpasso su Pelé è già avvenuto, anche se O Rei si tiene ancora strette le centinaia di reti segnate in amichevole e il tagliando da 1283 marcature.

Obiettivo Sivori - Ma CR7 - sottolinea il Corriere dello Sport - anche un altro record da inseguire, per quanto la missione possa sembrare quasi impossibile: diventare il giocatore della Juve più veloce a segnare 100 gol. Solo che da sconfiggere c'è un certo Omar Sivori. CR7 con la doppietta rifilata martedì sera all'Inter ha ripreso una marcia che solo un gennaio sottotono ha rallentato: sono 87 i gol segnati in 112 partite. Per agganciare Sivori dovrebbe quindi segnare altre 13 volte nelle prossime 12 partite, per superarlo dovrebbe metterci una gara in meno. Quanto basta per poterla definire una missione impossibile, appunto. Solo che di impossibile per Ronaldo su un terreno di gioco sembra proprio non esserci nulla, anche se davanti a sé d'ora in poi ci saranno tutta una serie di partite vere contro avversari verissimi: Roma, Inter, Napoli e Porto, tanto per cominciare.