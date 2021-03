113 anni di Inter: il primato e la settima vittoria di fila come regali di compleanno

"Un altro compleanno, un altro gol: il prossimo. Tanti auguri a noi!". L'Inter festeggia sul proprio profilo Twitter il 113° compleanno del club, che solo un'ora fa si è confermata in vetta alla classifica della Serie A con sei punti di vantaggio sulla seconda grazie al successo sull'Atalanta firmato Milan Skriniar. "To the next 113 years" recita lo spot pubblicato dagli account social del club nerazzurro.