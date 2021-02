-2 al derby: arriva nel momento più delicato della stagione del Milan

vedi letture

Stefano Pioli assicura che arriva al momento giusto, forse perché convinto che potrà dare la svolta. I numeri dicono che per il Milan è la fase più complicata della stagione: nelle ultime dieci gare, i rossoneri hanno rimediato tre sconfitte. Più di quante non ne abbia subite in tutto il resto del lungo periodo felice del post lockdown. Il pareggio di ieri sera contro la Stella Rossa non ha aiutato: nei 180 minuti che decideranno la qualificazione, è un risultato utile. Per come è arrivato no, viste le scorie che può portare in dote essere raggiunti all'ultimo secondo di una partita nella quale si è andati in vantaggio due volte. E si giocava con un uomo in più. Tra due giorni c'è il derby di Milano. E la testa, forse, era in parte già lì. A una sfida che segnerà, in un modo o nell'altro, il resto delle due squadre che giocano in casa alla Scala del calcio.

È il momento più delicato. Segnato dalle prime vere difficoltà di un anno straordinario e che rimarrà tale. Per la prima volta da dieci anni a questa parte, nella stracittadina ambrosiana si assegnerà una buona fetta di scudetto. Non tutto, ma quasi: perdere vorrebbe dire concedere all'Inter un vantaggio complicato da recuperare. Anche perché Conte e i suoi non avranno (demerito ma anche vantaggio) ulteriori distrazioni europee nel resto del proprio percorso. Più che il tricolore, il Milan si gioca la possibilità di dare una risposta alle tante domande emerse da qualche tempo a questa parte. Onori e oneri, è troppo bello, troppo improvviso e troppo giovane per sfuggire a un costante banco di prova.